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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Хищения в Госспецсвязи: еще одному подозреваемому определили залог в 30 млн грн

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 08:34  •  11340 просмотра

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Украинский суд избрал меру пресечения в виде залога в 30 миллионов гривен для бывшего директора, подозреваемого по делу хищения 62 миллионов гривен в Госспецсвязи

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому по делу о завладении 62 млн грн средств Госспецсвязи, сообщили в САП во вторник, пишет УНН.

Детали

28 ноября 2023 года по ходатайству прокурора САП следственный судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему директору государственного предприятия, подчиненного Госспецсвязи, который является подозреваемым по делу о завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 30 млн грн. Также суд возложил на него соответствующие процессуальные обязанности

- сообщили в САП.

Дополнение

Ранее по этому делу избрали меры пресечения двум чиновникам из руководства Госспецсвязи.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Embezzlement at the State Service for Special Communications: another suspect was granted bail in the amount of UAH 30 million
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