Хип-хоп клип сняли на крыше многоэтажки Подола

"Было очень приятно работать над этим видео. Хотелось сделать его таким же простым, светлым и жизнеутверждающим, как и песня. Надеюсь, результат всех прокачает ", - прокомментировал режиссер работы Karabas Mykhailoff.

Как сообщал УНН, нигериец снял клип на Рыбацком мосту в Киеве.