Хип-хоп клип сняли на крыше многоэтажки Подола
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Новая украинская хип-хоп группа Elephant Bones представила дебютное видео на песню Elephant Bone. Съемки ролика проходили в Киеве, на крыше одной из многоэтажек Подола, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
"Было очень приятно работать над этим видео. Хотелось сделать его таким же простым, светлым и жизнеутверждающим, как и песня. Надеюсь, результат всех прокачает ", - прокомментировал режиссер работы Karabas Mykhailoff.
Как сообщал УНН, нигериец снял клип на Рыбацком мосту в Киеве.