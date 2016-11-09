Хіп-хоп кліп зняли на даху багатоповерхівки Подолу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Нова українська хіп-хоп група Elephant Bones презентувала дебютне відео на пісню Elephant Bone. Зйомки ролика проходили в Києві, на даху однієї з багатоповерхівок Подолу, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“Було дуже приємно працювати над цим відео. Хотілося зробити його таким же простим, світлим і життєствердним, як і пісня. Сподіваюся, результат всіх прокачає,” — прокоментував режисер роботи Karabas Mykhailoff.
Як повідомляв УНН, нігерієць зняв кліп на Рибальському мосту в Києві.