"Химик" потерпел домашнее поражение в Лиге чемпионов против БК "Катайя"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В четвертом туре группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов единственный представитель турнира от Украины южненский "Химик" на своем паркете уступил финскому БК "Катайя", передает корреспондент УНН.
Первую половину удачно провели гости из Финляндии - преимущество "Катайи" доходила до 12 очков, а на большой перерыв команды ушли при счете 31:39. Начало третьей четверти ознаменовалось двумя точными дальними бросками Антипова и сокращением отставания хозяев до минимального - 46:47.
После тайм-аута финны вернули себе преимущество и держали украинцев на комфортном расстоянии. В заключительной четверти роль лидера "Катайи" взял на себя 26-летний ветеран сборной Финляндии Раннико, который привел партнеров к победе 88:82.
Персональная статистика - "Химик": Смит 26 очков, Петров 19 Конев 14 "Катайя": Маллингс 23 Раннико 18.
Таким образом, после четырех туров ЛЧ чемпион Украины имеет лишь 1 победу при 3 поражениях и находится в «подвале» группы В
Отметим, что в другой встрече группы В турецкий "Каршияка" в гостях обыграла российский "Автодор" 76:74.
Напомним, что первую победу в истории "Химика" в Лиге чемпионов команда из Южного получила в предыдущем туре в противостоянии с итальянской "Венецией".