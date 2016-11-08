"Хімік" зазнав домашньої поразки в Лізі чемпіонів проти БК "Катайя"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У четвертому турі групового етапу баскетбольної Ліги чемпіонів єдиний представник турніру від України южннеський "Хімік" на власному паркеті поступився фінському БК "Катайя", передає кореспондент УНН.
Першу половину вдаліше провели гості з Фінляндії – перевага "Катайї" доходила до 12 очок, а на велику перерву команди пішли за рахунку 31:39. Початок третьої чверті ознаменувався двома точними дальніми кидками Антипова та скороченням відставання господарів до мінімального – 46:47.
Після тайм-ауту фіни повернули собі перевагу й тримали українців на комфортній відстані. В заключній чверті роль лідера "Катайї" взяв на себе 26-річний ветеран збірної Фінляндії Ранніко, котрий привів партнерів до перемоги 88:82.
Персональна статистика – "Хімік": Сміт 26 очок, Петров 19, Конєв 14, "Катайя": Маллінгс 23, Ранніко 18.
Таким чином, після чотирьох турів ЛЧ чемпіон України має лише 1 перемогу при 3 поразках та перебуває у "підвалі" групи В
Відзначимо, що в іншій зустрічі групи В турецька "Каршияка" в гостях обіграла російський "Автодор" 76:74.
Нагадаємо, що першу перемогу в історії "Хіміка" у Лізі чемпіонів команда з Южного здобула у попередньому турі у протистоянні із італійською "Венецією".