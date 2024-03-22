Херсонщина: российские войска атаковали Красный Маяк с беспилотника, есть пострадавший

На Херсонщине российские войска атаковали Красный Маяк с беспилотника, есть пострадавший, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

По данным ОВА, из-за сброса взрывчатки с беспилотника пострадал 37-летний мужчина.

"Врачи диагностировали у пострадавшего взрывную травму и ранение ноги. Ему оказали всю необходимую медпомощь", - говорится в сообщении.

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