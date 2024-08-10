Херсонская область: из-за атак рф 6 раненых, россияне попали по инфраструктуре

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 17 населенных пунктов, попав в критическую инфраструктуру, жилые дома и автомобили, в результате атак врага ранены 6 человек, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

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За прошедшие сутки, по словам Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Широкая Балка, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Зеленовка, Зимовник, Зоровка, Никольское, Новодмитровка, Берислав, Качкаровка, Змиевка, Андреевка, Томарино, Новорайск и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в объекты критической инфраструктуры; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности многоэтажку и 23 частных дома. Также оккупанты повредили частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", - написал Прокудин в Telegram.

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