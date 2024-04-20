Харьков под вражеским обстрелом: в городе раздаются взрывы

российские войска наносят удары по Харькову. В городе раздаются взрывы - местные власти просят не выходить из укрытий. Об этом передает УНН со ссылкой на заявление городского головы Харькова Игоря Терехова.

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В Харькове слышен взрыв. Будьте осторожны - заявил Терехов в своем Telegram-канале.

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Кроме того, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что оккупанты наносят удары по региону. Он призвал местных находиться в укрытиях.