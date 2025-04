Хакеры из Anonymous утверждают, что взломали Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию

Детали

Хакерская группировка Anonymous, которая ранее взламывала сайты и компьютеры нескольких российских государственных организаций, заявила, что связанные с ней хакеры получили доступ к серверам Всероссийской государственной телерадиокомпании.

Сведений о том, какие именно сведения похищены, группа не приводит - как и каких-либо доказательств своих утверждений.

Ранее

Anonymous слили базу Центробанка рф и записали обращение к путину.

JUST IN: Hacking group 'NB65' (@xxNB65), affiliated with #Anonymous has hacked and breached the VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company). Total data being prepared for release is 870GB. #DDoSecrets will release it in the near future. #OpRussia#FCKPTNpic.twitter.com/W2sTvoVQG9

