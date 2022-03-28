Хакери з Anonymous стверджують, що зламали Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У своєму Twitter організація обіцяє незабаром опублікувати 870 гігабайт даних ВДТРК. Про це повідомляє УНН.
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Хакерське угруповання Anonymous, яке раніше зламувало сайти та комп'ютери кількох російських державних організацій, заявило, що пов'язані з ним хакери отримали доступ до серверів Всеросійської державної телерадіокомпанії.
Відомостей про те, які саме відомості викрадені, група не наводить – як і будь-яких доказів своїх тверджень.
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Anonymous злили базу Центробанку рф і записали звернення до путіна.
JUST IN: Hacking group 'NB65' (@xxNB65), affiliated with #Anonymous has hacked and breached the VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company). Total data being prepared for release is 870GB. #DDoSecrets will release it in the near future. #OpRussia #FCKPTN pic.twitter.com/W2sTvoVQG9— Anonymous TV