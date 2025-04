Хакери з Anonymous стверджують, що зламали Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію

Деталі

Хакерське угруповання Anonymous, яке раніше зламувало сайти та комп'ютери кількох російських державних організацій, заявило, що пов'язані з ним хакери отримали доступ до серверів Всеросійської державної телерадіокомпанії.

Відомостей про те, які саме відомості викрадені, група не наводить – як і будь-яких доказів своїх тверджень.

Раніше

Anonymous злили базу Центробанку рф і записали звернення до путіна.

JUST IN: Hacking group 'NB65' (@xxNB65), affiliated with #Anonymous has hacked and breached the VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company). Total data being prepared for release is 870GB. #DDoSecrets will release it in the near future. #OpRussia #FCKPTN pic.twitter.com/W2sTvoVQG9

— Anonymous TV