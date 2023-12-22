Хакеры разрушили около 40% инфраструктуры "Киевстара" - президент компании

Хакерская атака, ответственность за которую взяла на себя российская группировка, против оператора "Киевстар" привела к разрушению около 40% его инфраструктуры. Об этом заявил президент компании Александр Комаров на мероприятии NV "Украина и мир впереди 2024 года", пишет УНН.

Детали

По словам Комарова, то что случилось с Киевстаром, очень похоже на то, что случилось с Израилем.

"Нечто подобное случилось с нашей инфраструктурой. 12 декабря в 5 часов утра началась массированная атака, сработали протоколы безопасности", - заявил Макаров.

По его словам, за те 1,5 часа, когда был потерян контроль над сетью, хакеры, "сделали достаточно много чего плохого".

У них было две цели. Первая цель цель - разрушить инфраструктуру как можно сильнее и посеять хаос. Разрушение инфраструктуры вышло на 40%. Был очень сильно разрушен виртуальный слой сети - отметил Комаров.

Президент компании рассказал, что радиофиксированная сеть в полях покрывает десятки тысяч объектов, мобильная сеть - 15 тысяч объектов, фиксированная сеть - 80 тысяч объектов по всей Украине. Затем идет транзитная сеть, а потом уже виртуальная IT-сеть, которая управляет как услугами, так и корпорацией.

"Самый большой удар был по виртуальной прослойке сети. Было уничтожено много серверов, было затерто много данных. И все это восстанавливалось", - заявил Комаров.

Он отметил, что "Киевстар" будет инвестировать еще больше средств в киберзащиту.

Напомним,

В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. Впоследствии "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.

22 декабря "Киевстар" сообщил, что начал процедуру компенсации, абонентам, которые пострадали от хакерской атаки на оператора мобильной связи на прошлой неделе.