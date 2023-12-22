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Хакеры разрушили около 40% инфраструктуры "Киевстара" - президент компании

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 13:50  •  14754 просмотра

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Российская хакерская группа атаковала "Киевстар", уничтожив 40% инфраструктуры компании, что повлияло на мобильные и фиксированные сети, о чем сообщил президент компании Александр Комаров.

Хакерская атака, ответственность за которую взяла на себя российская группировка, против оператора "Киевстар" привела к разрушению около 40% его инфраструктуры. Об этом заявил президент компании Александр Комаров на мероприятии NV "Украина и мир впереди 2024 года", пишет УНН.

Детали

По словам Комарова, то что случилось с Киевстаром, очень похоже на то, что случилось с Израилем. 

"Нечто подобное случилось с нашей инфраструктурой. 12 декабря в 5 часов утра началась массированная атака, сработали протоколы безопасности", - заявил Макаров.

По его словам, за те 1,5 часа, когда был потерян контроль над сетью, хакеры, "сделали достаточно много чего плохого".

 У них было две цели. Первая цель цель - разрушить инфраструктуру как можно сильнее и посеять хаос. Разрушение инфраструктуры вышло на 40%. Был очень сильно разрушен виртуальный слой сети

- отметил Комаров.

Президент компании рассказал, что радиофиксированная сеть в полях покрывает десятки тысяч объектов, мобильная сеть - 15 тысяч объектов, фиксированная сеть - 80 тысяч объектов по всей Украине. Затем идет транзитная сеть, а потом уже виртуальная IT-сеть, которая управляет как услугами, так и корпорацией.

"Самый большой удар был по виртуальной прослойке сети. Было уничтожено много серверов, было затерто много данных. И все это восстанавливалось", - заявил Комаров.

Он отметил, что "Киевстар" будет инвестировать еще больше средств в киберзащиту.

Напомним,

В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. Впоследствии "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.

22 декабря "Киевстар" сообщил, что начал процедуру компенсации, абонентам, которые пострадали от хакерской атаки на оператора мобильной связи на прошлой неделе.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Хакери зруйнували близько 40% інфраструктури "Київстару" - президент компанії
Hackers destroyed about 40% of Kyivstar's infrastructure - company president
Новости по теме

Хакеры разрушили около 40% инфраструктуры "Киевстара" - президент компании

Российская хакерская группа атаковала "Киевстар", уничтожив 40% инфраструктуры компании, что повлияло на мобильные и фиксированные сети, о чем сообщил президент компании Александр Комаров.

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