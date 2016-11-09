Х.Клинтон с семьей будет следить за выборами в двух минутах от штаба Д.Трампа

"Хиллари Клинтон и ее семья будут наблюдать за выборами сегодня вечером на полуострове, в очень необычном отеле в центральной части Манхэттена, который расположен всего в двух минутах ходьбы от Trump Tower, где Дональд Трамп будет следить за результатами со своей семьей," - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, почти 45 млн американцев приняли участие в досрочных выборах в США.

Напомним, что в прошлый раз на выборах приняли участие около 60% американцев, по мнению экспертов, на этот раз интерес ожидается еще больше, чем это было четыре года назад.