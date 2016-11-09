Х.Клінтон з сім’єю слідкуватиме за виборами в двох хвилинах від штабу Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Хілларі Клінтон і її сім’я спостерігатимуть за виборами в двох хвилинах ходьби від Trump Tower, де Дональд Трамп буде спостерігати за результатами зі своєю сім’єю, передає УНН з посиланням на Тhe guardian.
“Хілларі Клінтон і її сім’я спостерігатимуть за виборами сьогодні ввечері на півострові, у дуже незвичайному готелі в центральній частині Манхеттена, який розташований всього в двох хвилинах ходьби від Trump Tower, де Дональд Трамп буде слідкувати за результатами зі своєю сім’єю,” — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, майже 45 млн американців взяло участь у дострокових виборах у США.
Нагадаємо, що минулого разу на виборах взяли участь приблизно 60% американців, за думкою експертів, цього разу інтерес очікується ще більший, ніж це було чотири роки тому.