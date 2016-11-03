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Х.Клинтон может решиться вооружить Украину после победы на выборах - экс-посол США

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Если Хиллари Клинтон победит на выборах и станет президентом США, вероятно, что она сохранит ключевые элементы политики президента Барака Обамы в отношении Украины. В частности, она может продолжить поддержку Киева, а также усилий немецкого канцлера Ангелы Меркель в Минском процессе. Также она, скорее всего, сохранит экономические санкции против России до тех пор, пока поведение Кремля не изменится. Об этом в комментарии для ZN.UA сказал и бывший посол США в Украине, эксперт Brookings Institute Стивен Пайфер.

"Кроме того, она может занять несколько более жесткую позицию в отношении России. К примеру, администрация Клинтон в зависимости от обстоятельств может рассмотреть передачу летальной военной помощи Украине, от которой администрация Обамы отказалась", - сказал эксперт.

В случае же победы на выборах республиканского кандидата Дональда Трампа, по мнению С.Пайфера, политика США может измениться не только по Украине, но и по НАТО, если вспомнить заявления миллиардера.

"Независимо от того, будет ли президентом США Клинтон или Трамп, новая администрация будет иметь очень много вопросов на повестке дня во внешней политике. Будет ли Украина фигурировать в нем, будет зависеть от восприятия Киева. Чем энергичнее правительство будет проводить реформы и серьезные антикоррупционные меры, тем вероятно, что Украина будет среди приоритетов новой администрации", - добавил эксперт.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что Клинтон во главе США может помочь Германии выступить против агрессивной России. В частности, она может призвать Германию отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2". Европейские эксперты и критики уже достаточно долго называют этот проект политическим и опасным, поскольку он усилит энергетическую зависимость Европы и Германии от газа России.

Между тем, издание Rzeczpospolita писало, что победа Украины в войне зависит от того, кем Запад будет считать Путина. В глазах европейских лидеров российский президент слишком часто меняет роли. То он варвар, который убивает людей в Сирии и на Востоке Украины, а уже через неделю - партнер, с которым ведут переговоры о совместных действиях против "Исламского государства".

Украинские Национальные Новости

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