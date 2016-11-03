Х.Клінтон може наважитися озброїти Україну після перемоги на виборах – екс-посол США

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Якщо Хілларі Клінтон переможе на виборах і стане президентом США, вірогідно, що вона збереже ключові елементи політики президента Барака Обами щодо України. Зокрема, вона може продовжити підтримку Києва, а також зусиль німецького канцлера Ангели Меркель у Мінському процесі. Також вона, швидше за все, збереже економічні санкції проти Росії до тих пір, доки поведінка Кремля не зміниться. Про це в коментарі для ZN.UA сказав і колишній посол США в Україні, експерт Brookings Institute Стівен Пайфер.