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Х.Клінтон може наважитися озброїти Україну після перемоги на виборах – екс-посол США

Х.Клінтон може наважитися озброїти Україну після перемоги на виборах – екс-посол США

Київ • УНН

 • 10019 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Якщо Хілларі Клінтон переможе на виборах і стане президентом США, вірогідно, що вона збереже ключові елементи політики президента Барака Обами щодо України. Зокрема, вона може продовжити підтримку Києва, а також зусиль німецького канцлера Ангели Меркель у Мінському процесі. Також вона, швидше за все, збереже економічні санкції проти Росії до тих пір, доки поведінка Кремля не зміниться. Про це в коментарі для ZN.UA сказав і колишній посол США в Україні, експерт Brookings Institute Стівен Пайфер.

"Крім того, вона може зайняти дещо жорсткішу позицію щодо Росії. Приміром, адміністрація Клінтон залежно від обставин може розглянути передачу летальної військової допомоги Україні, від якої адміністрація Обами відмовилася", - сказав експерт.

E разі ж перемоги на виборах республіканського кандидата Дональда Трампа, на думку С.Пайфера, політика США може змінитися не лише щодо України, а й щодо НАТО, якщо згадати всі заяви мільярдера.

"Не залежно від того, буде президентом США Клінтон чи Трамп, нова адміністрація матиме дуже багато питань на порядку денному в зовнішній політиці. Чи буде Україна фігурувати в ньому, залежатиме від сприйняття Києва. Чим енергійніше уряд буде проводити реформи і серйозні антикорупційні заходи, тим вірогідніше, що Україна буде серед пріоритетів нової адміністрації", - додав експерт.

Раніше видання Wall Street Journal писало, що Клінтон на чолі США може допомогти Німеччині виступити проти агресивної Росії. Зокрема, вона може закликати Німеччину відмовитися від будівництва газопроводу "Північний потік-2". Європейські експерти і критики вже досить довго називають цей проект політичним і небезпечним, оскільки він посилить енергетичну залежність Європи і Німеччини від газу Росії.

Тим часом, видання Rzeczpospolita писало, що перемога України у війні залежить від того, ким Захід буде вважати Путіна. В очах європейських лідерів російський президент надто часто змінює ролі. То він варвар, який вбиває людей в Сирії і на Сході України, а вже через тиждень - партнер, з яким ведуть переговори про спільні дії проти "Ісламської держави".

Українські Національні Новини

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