Х.Джемилев встретился с отцом в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Хайсер Джемилев, которого накануне выпустили из колонии в России, встретился с отцом - лидером крымских татар Мустафой Джемилевым. Об этом сообщил в Twitter адвокат Николай Полозов, передает УНН.
"Отец и сын", - подписал адвокат соответствующую фотографию.
"От Волги до Днепра. 27 часов пути. Еще один освобожденный гражданин Украины", - добавил Н.Полозов.
Напомним, Хайсер Джемилев прибыл в Украину. Н.Полозов сообщил 25 ноября, что его подзащитный, Хайсер Джемилев вышел на свободу.
24 ноября Астраханский суд отменил решение об установлении административного надзора в отношении Хайсера Джемилева. Это позволяло ему выезжать за пределы России.
В 2013 году Хайсер Джемилев был признан виновным в убийстве по неосторожности знакомого своей семьи Февзи Эдемова, выстрел прозвучал из отцовской винтовки.
После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из Симферопольского СИЗО в России, в Краснодарский край.
Верховный суд Российской Федерации сократил на полтора года срок пятилетнего заключения, определенного Краснодарским краевым судом для Хайсера Джемилева. При этом Днепровский суд Киева в апреле 2015 года года определил ему меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы.
В июле 2015 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу Хайсеа аДжемилева, приняв освободить его из СИЗО, а также обязал Российскую Федерацию не делать каких-либо действий, которые могут повредить его здоровью.