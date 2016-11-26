Х.Джемілєв зустрівся з батьком в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Хайсер Джемілєв, якого напередодні випустили з колонії у Росії, зустрівся з батьком - лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим. Про це повідомив у Twitter адвокат Микола Полозов, передає УНН.
"Батько та син", - підписав адвокат відповідну фотографію.
"Від Волги до Дніпра. 27 годин шляху. Ще один звільнений громадянин України", - додав М.Полозов.
Нагадаємо, Хайсер Джемілєв прибув в Україну. М.Полозов повідомив 25 листопада, що його підзахисний, Хайсер Джемілєв вийшов на свободу.
24 листопада Астраханський суд скасував рішення про встановлення адміністративного нагляду відносно Хайсера Джемілєва. Це дозволяло йому виїжджати за межі Росії.
У 2013 році Хайсер Джемілєв був визнаний винним у вбивстві з необережності знайомого своєї родини Февзі Едемова, постріл пролунав із батькової рушниці.
Після анексії Криму російські слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. Хайсер вивезли з Сімферопольського СІЗО до Росії, в Краснодарський край.
Верховний суд Російської Федерації скоротив на півтора року термін п’ятирічного ув’язнення, визначеного Краснодарським крайовим судом для Хайсера Джемілєва. При цьому Дніпровський суд Києва в квітні 2015 року визначив йому міру покарання у вигляді 3 роки і 8 місяців позбавлення волі.
У липні 2015 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) виніс рішення у справі Хайсера Джемілєва, ухваливши звільнити його із СІЗО, а також зобов’язав Російську Федерацію не чинити будь-яких дій, які можуть зашкодити його здоров’ю.