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КГВА: не исключено, что в будущем могут быть применены стабилизационные графики отключения света

КГВА: не исключено, что в будущем могут быть применены стабилизационные графики отключения света

Киев  •  УНН

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КГВА не исключает введения стабилизационных графиков отключения света в столице после массированного удара рф. Во время ночной атаки было повреждено оборудование теплоэлектростанций ДТЭК, враг выпустил более 200 ракет и дронов.

В Киевской городской военной администрации не исключают, что в столице могут быть применены стабилизационные графики отключения света, но все будет зависеть от того, какие именно разрушения претерпела энергосистема во время массированного удара рф. Сейчас проводится анализ повреждений. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель КГВА Михаил Шаманов, передает УНН.

Во время атаки энергетики заявили, что будут превентивные отключения. Так всегда делается, чтобы не перегружать систему. Кроме того, ДТЭК заявил, что повреждены некоторые теплоэлектростанции. Мы понимаем, что Киев является частью большой энергетической инфраструктуры. Не исключено, что в будущем могут быть применены стабилизационные отключения. Сейчас экстренные действуют, а также могут быть применены или стабилизационные, но это зависит от анализа состояния энергосистемы

- сказал Шаманов.

Напомним

В ДТЭК сообщили, что во время ночной атаки россия обстреляла теплоэлектростанции компании. При этом было серьезно повреждено оборудование.

Во время комбинированной ракетно-дроновой атаки враг выпустил по Украине более 200 ракет и дронов.

Погода может иметь ограниченное влияние на ситуацию в энергосистеме, основная угроза это обстрелы - Галущенко17 нояб. 2024, 07:14 • 46849 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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