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Катастрофа на воздушном шаре в Словении: четыре человека пострадали

Катастрофа на воздушном шаре в Словении: четыре человека пострадали

Киев • УНН

 • 16838 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В субботу в Словении в результате аварии на воздушном шаре пострадали четыре человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на агентство STA.

Детали

Четверо человек были ранены, когда они выпали из воздушного шара при приземлении из-за сильного ветра, сообщило словенское информационное агентство STA.

На воздушном шаре находились шесть человек, пятеро из них граждане Бельгии.

Пострадавшие были доставлены в местную больницу, их жизни ничего не угрожают, говорится в сообщении полиции.

Полиции теперь предстоит установить, что пошло не так во время посадки возле столицы Любляны.

Добавим

В 2012 году в результате крушения воздушного шара в Словении шесть человек погибли и несколько получили серьезные ранения.

Полеты на воздушном шаре популярны в этой альпийской стране.

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