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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Катастрофа на повітряній кулі у Словенії: четверо людей постраждали

Катастрофа на повітряній кулі у Словенії: четверо людей постраждали

Київ • УНН

 • 16841 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. В суботу в Словенії внаслідок аварії на повітряній кулі постраждали чотири особи. Про це пише УНН з посиланням на агентство STA.

Деталі

Четверо людей було поранено, коли вони випали з повітряної кулі при приземленні через сильний вітер, повідомило словенське інформаційне агентство STA.

На повітряній кулі перебували шестеро людей, п'ятеро з них громадяни Бельгії.

Постраждалих було доставлено до місцевої лікарні, їх життю нічого не загрожує, йдеться у повідомленні поліції.

Поліції тепер належить встановити, що пішло не так під час посадки біля столиці Любляни.

Додамо

У 2012 році в результаті аварії повітряної кулі в Словенії шестеро людей загинули і декілька отримали серйозні поранення.

Польоти на повітряній кулі популярні у цій альпійській країні.

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