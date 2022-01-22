Катастрофа на повітряній кулі у Словенії: четверо людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В суботу в Словенії внаслідок аварії на повітряній кулі постраждали чотири особи. Про це пише УНН з посиланням на агентство STA.
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Четверо людей було поранено, коли вони випали з повітряної кулі при приземленні через сильний вітер, повідомило словенське інформаційне агентство STA.
На повітряній кулі перебували шестеро людей, п'ятеро з них громадяни Бельгії.
Постраждалих було доставлено до місцевої лікарні, їх життю нічого не загрожує, йдеться у повідомленні поліції.
Поліції тепер належить встановити, що пішло не так під час посадки біля столиці Любляни.
Додамо
У 2012 році в результаті аварії повітряної кулі в Словенії шестеро людей загинули і декілька отримали серйозні поранення.
Польоти на повітряній кулі популярні у цій альпійській країні.