Карту о 100 весомых мест Киева презентовали в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В столице презентовали карту "100+ крутых мест Киева", передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
Инициатором проекта выступила экскурсовод и "менеджер Киева" Юлия Бевзенко.
"Эта карта основана на моей субъективной мысли. Составляя ее, я ставила себе вопрос: "потеряет что-то Киев, если это место закроется?». Если ответ был положительным, конечно, оно входило в карты ", - рассказала Ю.Бевзенко.
Карта "100+ крутых мест Киева" состоит из четырех разделов: где выпить, что посмотреть, где поесть и где что-то купить.
Отмечено, что в нее вошло 30 культурных памятников города, среди которых - Национальный банк Украины, Караимская кенаса и Труханов остров. В издание прилагаются два билета - на любую барахолку "Кураж Базар" и фестиваль "Уличная еда", а также бонус, о котором узнают только владельцы карт. Кроме того, в комплекте можно найти два прогулочных маршрута - Lazy Sunday и "Прогулка Подолом".
Первый тираж "100+ крутых мест Киева" выйдет на украинском языке, второй - на английском, карта предусмотрена и для туристов.
Также сообщается, что в будущем на основе бумажных карт разработают мобильное приложение.