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15 марта, 19:03 • 112327 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158406 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132949 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125832 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110054 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104102 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100516 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Карту о 100 весомых мест Киева презентовали в столице

Карту о 100 весомых мест Киева презентовали в столице

Киев • УНН

 • 10232 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В столице презентовали карту "100+ крутых мест Киева", передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

Инициатором проекта выступила экскурсовод и "менеджер Киева" Юлия Бевзенко.

"Эта карта основана на моей субъективной мысли. Составляя ее, я ставила себе вопрос: "потеряет что-то Киев, если это место закроется?». Если ответ был положительным, конечно, оно входило в карты ", - рассказала Ю.Бевзенко.

Карта "100+ крутых мест Киева" состоит из четырех разделов: где выпить, что посмотреть, где поесть и где что-то купить.

Отмечено, что в нее вошло 30 культурных памятников города, среди которых - Национальный банк Украины, Караимская кенаса и Труханов остров. В издание прилагаются два билета - на любую барахолку "Кураж Базар" и фестиваль "Уличная еда", а также бонус, о котором узнают только владельцы карт. Кроме того, в комплекте можно найти два прогулочных маршрута - Lazy Sunday и "Прогулка Подолом".

Первый тираж "100+ крутых мест Киева" выйдет на украинском языке, второй - на английском, карта предусмотрена и для туристов.

Также сообщается, что в будущем на основе бумажных карт разработают мобильное приложение.

Украинские Национальные Новости

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