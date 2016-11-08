Карту про 100 вагомих місць Києва презентували в столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У столиці презентували карту “100+ крутих місць Києва”, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
Ініціатором проекту виступила екскурсовод і “менеджер Києва” Юлія Бевзенко.
“Ця карта заснована на моїй суб’єктивній думці. Складаючи її, я ставила собі запитання: „Чи втратить щось Київ, якщо це місце закриється?“. Якщо відповідь була позитивною, звісно, воно входило до карти,” — розповіла Ю.Бевзенко.
Карта “100+ крутих місць Києва” складається з чотирьох розділів: де випити, що подивитися, де поїсти і де щось купити.
Зазначено, що до неї увійшло 30 культурних пам’яток міста, серед яких — Національний банк України, Караїмська кенаса і Труханів острів. До видання докладаються два квитки — на будь-яку барахолку “Кураж Базар” і фестиваль “Вулична їжа”, а також бонус, про який дізнаються тільки власники карт. Крім того, у комплекті можна знайти два прогулянкових маршрути — Lazy Sunday і “Прогулянка Подолом”.
Перший тираж “100+ крутих місць Києва” вийде українською мовою, другий — англійською, карта передбачена і для туристів.
Також повідомляється, що у майбутньому на основі паперових карт розроблять мобільний додаток.