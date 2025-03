Карточка с автографом Леброна Джеймса продана на аукционе за рекордные 5,2 млн долларов

Что известно

Карточка была выпущена в 2003 году в количестве 23 штук. Состояние проданного экземпляра оценивается как “третяя лучшая из существующих”. Покупатель предпочел сохранить анонимность.

5,2 млн долларов — повторение рекорда стоимости спортивных карточек. В 1952 году за ту же сумму была продана коллекционная карточка бейсболиста Микки Мэнтлу.

Справка Джеймс — четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В текущем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 25,8 очка, делает 8,1 подбора и 8,0 передачи. В составе “Лейкерс” пока не восстановился после травмы другой лидер — Энтони Дэвис. Действующий чемпион НБА занимает третье место в Западной конференции. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журнал Time назвал “Спортсмена года”

Record $ 5.2MM @KingJames card sets the record for the highest price for a basketball card. Ever. pic.twitter.com/y5O4vHKzDu

— PWCC (@PWCCmarketplace) April 26, 2021