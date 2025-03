Картка з автографом Леброна Джеймса продана на аукціоні за рекордні 5,2 млн доларів

Що відомо

Картка була випущена в 2003 році в кількості 23 штук. Стан проданого примірника оцінюється як "третя найкраща з існуючих". Покупець вважав за краще зберегти анонімність.

5,2 млн доларів - повторення рекорду вартості спортивних карток. У 1952 році за ту ж суму була продана колекційна картка бейсболіста Міккі Ментла.

Довідково Джеймс — чотириразовий чемпіон НБА, по чотири рази визнавався кращим гравцем регулярного чемпіонату і найціннішим гравцем фінальної серії плей-офф. У поточному сезоні 36-річний форвард набирає в середньому 25,8 очка, робить 8,1 підбирання і 8,0 передачі. У складі “Лейкерс” поки не відновився після травми інший лідер — Ентоні Девіс. Чинний чемпіон НБА займає третє місце в Західній конференції. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Журнал Time назвав “Спортсмена року”

Record $5.2MM @KingJames card sets the record for the highest price for a basketball card. Ever. pic.twitter.com/y5O4vHKzDu

— PWCC (@PWCCmarketplace) April 26, 2021