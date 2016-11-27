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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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"Карпаты" и "Заря" сыграли в результативную ничью

Киев • УНН

 • 9332 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Шестнадцатый тур украинской Премьер-лиги продолжился несколькими поединками в одном из которых львовские "Карпаты" на своем поле свели матч вничью с "Зарей" 2: 2, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

"Карпаты" и "Заря" сыграли в результативную ничью

"Карпаты" очень активно начали, пытаясь задавить "Зарю" напористым прессингом, особенно на половине поля луганчан, что дало плоды уже на 12-й минуте, когда Игорь Худобяк открыл счет. Впрочем, именно такое развитие событий заставило активизироваться уже подопечных Юрия Вернидуба, которым для достойного ответа понадобилось ровно 10 минут - после прострела Александра Караваева, Артем Сухоцкий установил паритет. Через семь минут Густаво Бланко-Лещук сделал счет 2: 1.

Весь второй тайм луганчане планомерно наседали на ворота львовян, пытаясь по крайней мере сравнять результат, что произошло на последних минутах игры - со штрафного 16-17 метров Желько Любенович сделал счет 2: 2.

Напомним, в турнирной таблице "Заря" продолжила заняться на 3-й строчке - 30 очков, у "Карпат" 4 пункта и последняя позиция.

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