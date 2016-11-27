“Карпати” та “Зоря” зіграли в результативну нічию
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Шістнадцятий тур української Прем’єр-ліги продовжився кількома поєдинками в одному з яких львівські “Карпати” на власному полі звели матч внічию із “Зорею” 2:2, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.
“Карпати” дуже активно почали, намагаючись зачавити “Зорю” напористим пресингом, особливо на половині поля луганців, що дало плоди вже на 12-й хвилині, коли Ігор Худоб’як відкрив рахунок. Утім, саме такий розвиток подій змусив активізуватись уже підопічних Юрія Вернидуба, котрим для гідної відповіді знадобилося рівно 10 хвилин — після прострілу Олександра Караваєва, Артем Сухоцький встановив паритет. Ще через сім хвилин Густаво Бланко-Лещук зробив рахунок 2:1.
Увесь другий тайм луганці планомірно насідали на ворота львів’ян, намагаючись принаймні зрівняти результат, що відбулося на останніх хвилинах гри — зі штрафного 16-17 метрів Желько Любенович зробив рахунок 2:2.
Нагадаємо, в турнірній таблиці “Зоря” продовжила заходитися на 3-й сходинці — 30 очок, у “Карпат” 4 пункти і остання позиція.