Капитана клуба АПЛ оштрафовали за нарушение карантина

Отмечается, что футболист поехал домой своего друга и бывшего нападающего клуба Росса МакКормака, таким образом нарушив британский карантин во время коронавируса. Британское правительство позволяет гражданам выходить из дома только в случае необходимости (покупка еды, медицинских причин, и т.д.).

В результате "Астон Вилла" наказала своего подопечного штрафом в 150 тыс. фунтов стерлингов. Сам игрок признал вину и заявил, что ему стыдно за свои действия.

"Просто хочу записать видео, чтобы сказать, насколько мне стыдно после того, что произошло. Знаю, что каждому трудно долго сидеть за решеткой, мне просто позвонил друг и попросил приехать к нему, а я по глупости согласился. Не хочу, чтобы кто- либо повторял мою ошибку. Я правда хочу сидеть дома и соблюдать правила, о соблюдении которых нас просят. Надеюсь, каждый примет мои извинения, и мы в дальнейшем снова сможем радоваться жизни", - признался Грелиш в микроблоге Twitter.

Добавим, что штраф футболиста будет направлен в местной благотворительной организации University Hospitals Charity.