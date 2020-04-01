Капітана клубу АПЛ оштрафували за порушення карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Клуб Англійської Прем'єр-ліги "Астон Вілла" оштрафував капітана команди Джека Греліша через порушення правил карантину, передає УНН з посиланням на ВВС і Independent.
Зазначається, що футболіст поїхав до дому свого друга й колишнього нападника клубу Росса МакКормака, таким чином порушивши британський карантин під час коронавірусу. Британський уряд дозволяє громадянам виходити з дому лише у разі необхідності (купівля їжі, медичних причин, тощо).
Як наслідок "Астон Вілла" покарала свого підопічного штрафом на 150 тис. фунтів стерлінгів. Сам гравець визнав провину та заявив, що йому соромно за власні дії.
"Просто хочу записати відео, щоб сказати, наскільки мені соромно після того, що сталося. Знаю, що кожному важко довго сидіти за ґратами, мені просто подзвонив друг і попросив приїхати до нього, а я по дурості погодився. Не хочу, щоб хто-небудь повторював мою помилку. Я правда хочу сидіти вдома і дотримуватися правил, про дотримання яких нас просять. Сподіваюся, кожен прийме мої вибачення, і ми в подальшому знову зможемо радіти життю", - зізнався Греліш в мікроблозі Twitter.
Додамо, що штраф футболіста буде направлений до місцевої благодійної організації University Hospitals Charity.