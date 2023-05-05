Канцлер Германии предложил поддержку африканским странам в получении постоянного места в Совбезе ООН

Детали

Шольц сказал президенту Уильяму Руто, что он верит в решение африканских проблем, таких как продолжающийся конфликт в Судане, под руководством африканцев.

"Поэтому Германия поддерживает усилия по получению постоянных африканских мест в Совете Безопасности ООН, и мы также поддерживаем официальное место Африканского союза в G20", - сказал он в пятницу после двусторонних переговоров с Руто.

Перед прибытием в Кению Шольц находился в Аддис-Абебе, Эфиопия, и там встретился с официальными лицами Африканского союза (АС). Он предложил свою поддержку постоянного места АС в G20.

Добавим

В настоящее время три африканских государства, Габон, Гана и Мозамбик, являются непостоянными членами совета.

В прошлом призывы африканских государств получить хотя бы одно постоянное место в совете поддержали различные лидеры, включая генерального секретаря ООН.