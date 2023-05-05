Канцлер Германии предложил поддержку африканским странам в получении постоянного места в Совбезе ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Кению предложил поддержку африканским странам, которые стремятся получить постоянное место в Совете Безопасности ООН, информирует Associated Press, передает УНН.
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Шольц сказал президенту Уильяму Руто, что он верит в решение африканских проблем, таких как продолжающийся конфликт в Судане, под руководством африканцев.
"Поэтому Германия поддерживает усилия по получению постоянных африканских мест в Совете Безопасности ООН, и мы также поддерживаем официальное место Африканского союза в G20", - сказал он в пятницу после двусторонних переговоров с Руто.
Перед прибытием в Кению Шольц находился в Аддис-Абебе, Эфиопия, и там встретился с официальными лицами Африканского союза (АС). Он предложил свою поддержку постоянного места АС в G20.
Добавим
В настоящее время три африканских государства, Габон, Гана и Мозамбик, являются непостоянными членами совета.
В прошлом призывы африканских государств получить хотя бы одно постоянное место в совете поддержали различные лидеры, включая генерального секретаря ООН.