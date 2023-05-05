Канцлер Німеччини запропонував підтримку африканським країнам у отриманні постійного місця у Радбезі ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Кенії запропонував підтримку африканським країнам, які прагнуть отримати постійне місце у Раді Безпеки ООН, інформує Associated Press, передає УНН.
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Шольц сказав президенту Вільяму Руто, що він вірить у вирішення африканських проблем, таких як конфлікт у Судані, що триває, під керівництвом африканців.
"Тому Німеччина підтримує зусилля щодо отримання постійних африканських місць у Раді Безпеки ООН, і ми також підтримуємо офіційне місце Африканського союзу в G20", - сказав він у п'ятницю після двосторонніх переговорів з Руто.
Перед прибуттям до Кенії Шольц знаходився в Аддіс-Абебі, Ефіопія, і там зустрівся з офіційними особами Африканського союзу (АС). Він запропонував свою підтримку постійного місця АС у G20.
Додамо
В даний час три африканські держави, Габон, Гана та Мозамбік, є непостійними членами ради.
У минулому заклики африканських держав отримати хоча б одне постійне місце у раді підтримали різні лідери, включаючи генерального секретаря ООН.