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Канцлер Німеччини запропонував підтримку африканським країнам у отриманні постійного місця у Радбезі ООН

Канцлер Німеччини запропонував підтримку африканським країнам у отриманні постійного місця у Радбезі ООН

Київ • УНН

 • 1006834 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Кенії запропонував підтримку африканським країнам, які прагнуть отримати постійне місце у Раді Безпеки ООН, інформує Associated Press, передає УНН.

Деталі

Шольц сказав президенту Вільяму Руто, що він вірить у вирішення африканських проблем, таких як конфлікт у Судані, що триває, під керівництвом африканців.

"Тому Німеччина підтримує зусилля щодо отримання постійних африканських місць у Раді Безпеки ООН, і ми також підтримуємо офіційне місце Африканського союзу в G20", - сказав він у п'ятницю після двосторонніх переговорів з Руто.

Перед прибуттям до Кенії Шольц знаходився в Аддіс-Абебі, Ефіопія, і там зустрівся з офіційними особами Африканського союзу (АС). Він запропонував свою підтримку постійного місця АС у G20.

Додамо

В даний час три африканські держави, Габон, Гана та Мозамбік, є непостійними членами ради.

У минулому заклики африканських держав отримати хоча б одне постійне місце у раді підтримали різні лідери, включаючи генерального секретаря ООН.

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