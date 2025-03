Канадский премьер Трюдо заявил, что приведет к присяге новый кабмин в следующем месяце: Фриланд останется

Детали

Трюдо, выступая перед журналистами в Оттаве, также сказал, что Палата общин вернется осенью этого года.

Цитата

“Я попросил Христю Фриланд продолжить работу на посту заместителя премьер-министра и министра финансов, и она согласилась”, — сказал он. “Мы приведем к присяге кабинет министров в октябре”.

Напомним

На прошлой неделе Либеральная партия Джастина Трюдо победила на выборах в Канаде, но ей не удалось обеспечить большинство в парламенте.

Дополнение

Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.

Журналистскую карьеру Фриланд начинала в Украине в качестве стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist.

В августе прошлого года Трюдо назначил Фриланд министром финансов Канады.

До этого Фриланд занимала кресло министра иностранных дел Канады.