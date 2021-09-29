Канадский премьер Трюдо заявил, что приведет к присяге новый кабмин в следующем месяце: Фриланд останется

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил во вторник, что он приведет к присяге свой новый кабинет министров в следующем месяце, при этом Христя Фриланд останется министром финансов и заместителем, после того как либералы были переизбраны на второй мандат меньшинства на прошлой неделе, передает УНН со ссылкой на Reuters.