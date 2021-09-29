Канадский премьер Трюдо заявил, что приведет к присяге новый кабмин в следующем месяце: Фриланд останется
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил во вторник, что он приведет к присяге свой новый кабинет министров в следующем месяце, при этом Христя Фриланд останется министром финансов и заместителем, после того как либералы были переизбраны на второй мандат меньшинства на прошлой неделе, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Трюдо, выступая перед журналистами в Оттаве, также сказал, что Палата общин вернется осенью этого года.
Цитата
“Я попросил Христю Фриланд продолжить работу на посту заместителя премьер-министра и министра финансов, и она согласилась”, — сказал он. “Мы приведем к присяге кабинет министров в октябре”.
Напомним
На прошлой неделе Либеральная партия Джастина Трюдо победила на выборах в Канаде, но ей не удалось обеспечить большинство в парламенте.
Дополнение
Фриланд родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.
Журналистскую карьеру Фриланд начинала в Украине в качестве стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist.
В августе прошлого года Трюдо назначил Фриланд министром финансов Канады.
До этого Фриланд занимала кресло министра иностранных дел Канады.