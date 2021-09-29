Канадський прем'єр Трюдо заявив, що приведе до присяги новий кабмін в наступному місяці: Христя Фріланд залишиться
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у вівторок, що він приведе до присяги свій новий кабінет міністрів в наступному місяці, при цьому Христя Фріланд залишиться міністром фінансів і його заступником, після того як ліберали були переобрані на другий мандат меншини минулого тижня, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Трюдо, виступаючи перед журналістами в Оттаві, також сказав, що Палата громад повернеться восени цього року.
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“Я попросив Христю Фріланд продовжити роботу на посаді заступника прем’єр-міністра і міністра фінансів, і вона погодилася”, — сказав він. “Ми приведемо до присяги кабінет міністрів в жовтні”.
Нагадаємо
Минулого тижня Ліберальна партія Джастіна Трюдо перемогла на виборах у Канаді, але їй не вдалося забезпечити більшість у парламенті.
Доповнення
Христя Фріланд народилася у канадському місті Піс-Рівер у провінції Альберта. Її мати, Галина Хом’як-Фріланд, українка за походженням.
Журналістську кар’єру Фріланд починала в Україні в якості стрингера Financial Times, The Washington Post і The Economist.
У серпні минулого року Трюдо призначив Фріланд міністром фінансів Канади.
До цього Фріланд займала крісло міністра закордонних справ Канади.