Канадський прем'єр Трюдо заявив, що приведе до присяги новий кабмін в наступному місяці: Христя Фріланд залишиться

Деталі

Трюдо, виступаючи перед журналістами в Оттаві, також сказав, що Палата громад повернеться восени цього року.

Цитата

“Я попросив Христю Фріланд продовжити роботу на посаді заступника прем’єр-міністра і міністра фінансів, і вона погодилася”, — сказав він. “Ми приведемо до присяги кабінет міністрів в жовтні”.

Нагадаємо

Минулого тижня Ліберальна партія Джастіна Трюдо перемогла на виборах у Канаді, але їй не вдалося забезпечити більшість у парламенті.

Доповнення

Христя Фріланд народилася у канадському місті Піс-Рівер у провінції Альберта. Її мати, Галина Хом’як-Фріланд, українка за походженням.

Журналістську кар’єру Фріланд починала в Україні в якості стрингера Financial Times, The Washington Post і The Economist.

У серпні минулого року Трюдо призначив Фріланд міністром фінансів Канади.

До цього Фріланд займала крісло міністра закордонних справ Канади.