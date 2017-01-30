Канадские хоккеисты надели на матч вышиванки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Канаде игроки хоккейной команды "Dauphin Kings" из города Дофин вышли на игру молодежной хоккейной лиги в форме, стилизованной под украинскую вышиванку, передает УНН со ссылкой на пресс-службу команды.
Отмечается, что поединок назывался "Украинская ночь". Выход игроков на арену объявлялся на украинском языке. Также на форме название команды и фамилии игроков были написаны на украинском.
Хозяева играли против команды "Virden". Команда Dauphin Kings победила со счетом 3:2.
По сообщению пресс-службы, на игру пришло около 1,7 тыс. болельщиков.
Как сообщал УНН, украинские биатлонисты покинули пьедестал, не желая слушать гимн РФ.