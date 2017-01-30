Канадські хокеїсти вдягли на матч вишиванки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Канаді гравці хокейної команди "Dauphin Kings" з міста Дофін вийшли на гру молодіжної хокейної ліги в формі, стилізованій під українську вишиванку, передає УНН з посиланням на прес-службу команди.
Зазначається, що поєдинок мав назву "Українська ніч". Вихід гравців на арену оголошувався українською мовою. Також на формі назва команди та прізвища гравців були написані українською.
Господарі грали проти команди "Virden". Команда Dauphin Kings перемогла з рахунком 3:2.
За повідомленням прес-служби, на гру прийшло близько 1,7 тис. вболівальників.
Як повідомляв УНН, українські біатлоністи покинули п'єдестал, не бажаючи слухати гімн РФ.