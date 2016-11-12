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Канада призвала все страны сохранить санкции в отношении РФ

Канада призвала все страны сохранить санкции в отношении РФ

Киев • УНН

 • 8483 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министр иностранных дел Канады Стефан Дион в пятницу призвал все страны по-прежнему твердо поддерживать политику санкций против России за ее действия в отношении Украины и отметил, что Канада не облегчит их до тех пор, пока Москва будет сохранять свою текущую позицию, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Поведение России в Украине и Сирии проблематично, мягко говоря. Поэтому, важно быть очень откровенным в наших отношениях с Россией", - заявил С.Дион.

"Что касается Украины, есть санкции, которые действуют, и Канада настаивает на том, чтобы все страны имели очень твердую позицию по этим санкций", - добавил глава МИД Канады.

Санкции были введены Соединенными Штатами и Европейским Союзом, а также Канадой в ответ на аннексию Крыма в 2014 году Росиеи и ее поддержку сепаратистов на востоке Украины.

С.Дион дал такой комментарии через три дня после того, как бизнесмен Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США после кампании, в которой он положительно отзывался о президенте России Владимире Путине.

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