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Канада закликала всі країни зберегти санкції щодо РФ

Канада закликала всі країни зберегти санкції щодо РФ

Київ • УНН

 • 8483 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Канади Стефан Діон в п'ятницю закликав всі країни як і раніше твердо підтримувати політику санкцій проти Росії за її дії щодо України і зазначив, що Канада не полегшить їх до тих пір, доки Москва зберігатиме свою поточну позицію, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Поведінка Росії в Україні і Сирії проблематична, м'яко кажучи. Через це, важливо бути дуже відвертим у наших відносинах з Росією", - заявив С.Діон.

"Щодо України, є санкції, які діють, і Канада наполягає на тому, щоб всі країни мали дуже тверду позицію щодо цих санкцій", - додав голова МЗС Канади.

Санкції були введені Сполученими Штатами і Європейським Союзом, а також Канадою як відповідь на анексію Криму в 2014 році Росією і її підтримку сепаратистів на сході України.

С.Діон дав такий коментарі через три дні після того, як бізнесмен Дональд Трамп виграв президентські вибори у США після кампанії, в якій він позитивно відгукувався щодо президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, Ісландія пообіцяла не змінювати позицію щодо санкцій проти РФ.

Українські Національні Новини

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