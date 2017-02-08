Кабмин утвердил финплан "Укргидроэнерго" на 2017 год с чистой прибылью 2 млрд грн

По сообщению пресс-службы, в финансовый план компании заложено получение чистой прибыли в размере 1,987 млрд грн, что на на 765,3 млн грн или на 62,6% больше планового показателя прошлого года.

В то же время, как отметили в компании, поступления налогов и сборов в государственный и местные бюджеты запланированы в сумме 1,944 млрд грн, что больше на 403,5 млн грн или на 26,2% по сравнению с плановыми показателями 2016 года.

Напомним, на 2016 год финансовый план ОАО "Укргидроэнерго" предусматривал размер доходов 4,84 млрд грн, чистую прибыль 1,2 млрд грн и тариф на отпуск электроэнергии 0,61 грн/кВт.