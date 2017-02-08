Кабмін затвердив фінплан “Укргідроенерго” на 2017 рік з чистим прибутком 2 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план ПАТ “Укргідроенерго” на 2017 рік з чистим прибутком на рівні 1,98 млрд грн, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
За повідомленням прес-служби, у фінансовий план компанії закладено отримання чистого прибутку у розмірі 1,987 млрд грн, що на 765,3 млн грн або на 62,6% більше від планового показника минулого року.
У той же час, як зазначили у компанії, надходження податків та зборів до державного та місцевих бюджетів заплановано в сумі 1,944 млрд грн, що більше на 403,5 млн грн або на 26,2% порівняно з плановими показниками 2016 року.
Нагадаємо, на 2016 рік фінансовий план ПАТ “Укргідроенерго” передбачав розмір доходів 4,84 млрд грн, чистий прибуток 1,2 млрд грн та тариф на відпуск електроенергії 0,61 грн/кВт.