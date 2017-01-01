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Кабмин пока не назначил госсекретарей для девяти министерств

Кабмин пока не назначил госсекретарей для девяти министерств

Киев • УНН

 • 11612 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Кабинет министров Украины пока не назначил государственных секретарей для девяти министерств, которые победили на соответствующих конкурсах Нацгосслужбы, передает УНН.

На официальном сайте правительства отсутствуют документы о назначении государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства экологии и природных ресурсов Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, Министерства информационной политики Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины и Министерства финансов Украины.

При этом в Нацгосслужбе сообщили, что 29 декабря определен победитель на замещение вакантной должности государственного секретаря Министерства молодежи и спорта Украины - Олег Немчинов, 22 декабря - на должность государственного секретаря Министерства финансов Украины - Евгений Капинус, на должность государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов Украины – Геннадий Дмитренко, на должность государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины - Ульяна Грачева, 8 декабря на должность государственного секретаря Министерства образования и науки Украины был определен Павел Полянский, а 7 декабря на должность государственного секретаря Министерства здравоохранения Украины была определена Наталья Шолойко.

Победителем конкурса за 16 ноября на должность государственного секретаря Министерства инфраструктуры Украины был определен Андрей Галущак.

Победителем конкурса за 15 ноября на должность государственного секретаря Министерства энергетики и угольной промышленности Украины был определен Максим Немчинов, на должность государственного секретаря Министерства информационной политики Украины Артем Биденко.

В то же время, Кабмин уже назначил государственных секретарей для 10 министерств.

Виктор Иванкевич назначен государственным секретарем Министерства социальной политики Украины, Андрей Заец назначен государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины, Александр Дублян назначен государственным секретарем Министерства обороны Украины, Сергей Злакоман назначен государственным секретарем Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лицах Украины, Ростислав Карандеев назначен государственным секретарем Министерства культуры Украины, Максим Малашкин назначен государственным секретарем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Анна Онищенко государственным секретарем Министерства юстиции Украины, Владимир Бондаренко - государственным секретарем Кабинета министров Украины, Алексей Перевезенцев государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли Украины. Также Кабмин 30 ноября назначил Алексея Тахтая государственным секретарем Министерства внутренних дел Украины.

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