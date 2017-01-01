Кабмін поки що не призначив держсекретарів для дев’яти міністерств
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогодні не призначив державних секретарів для дев’яти міністерств, які перемогли на відповідних конкурсах Нацдержслужби, передає УНН.
На офіційному сайті уряду наразі відсутні документи про призначення державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інформаційної політики України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства фінансів України.
При цьому в Нацдержслужбі повідомили, що 29 грудня визначено переможця на зайняття вакантної посади державного секретаря Міністерства молоді та спорту України - Олега Немчінова, 22 грудня - на посаду державного секретаря Міністерства фінансів України - Євгенія Капінуса, на посаду державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів України – Геннадія Дмитренка, на посаду державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України - Уляну Грачову, 8 грудня на посаду державного секретаря Міністерства освіти і науки України було визначено Павла Полянського, а 7 грудня на посаду державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України було визначено Наталію Шолойко.
Переможцем конкурсу за 16 листопада на посаду державного секретаря Міністерства інфраструктури України було визначено Андрія Галущака.
Переможцем конкурсу за 15 листопада на посаду державного секретаря Міністерства енергетики та вугільної промисловості України було визначено Максима Немчинова, на посаду державного секретаря Міністерства інформаційної політики України - Артема Біденка.
Водночас, Кабмін вже призначив державних секретарів для 10 міністерств.
Віктора Іванкевича призначено державним секретарем Міністерства соціальної політики України, Андрія Заяця призначено державним секретарем Міністерства закордонних справ України, Олександра Дубляна призначено державним секретарем Міністерства оборони України, Сергія Злакомана призначено державним секретарем Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Ростислава Карандєєва призначено державним секретарем Міністерства культури України, Максима Малашкіна призначено державним секретарем Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Ганну Онищенко державним секретарем Міністерства юстиції України, Володимира Бондаренка - державним секретарем Кабінету міністрів України, Олексія Перевезенцева державним секретарем Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Також Кабмін 30 листопада призначив Олексія Тахтая державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України.