Кабмин передал полиграфкомбинат "Украина" Минэкономразвития
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Кабинет министров Украины передал Министерству экономического развития и торговли "Полиграфический комбинат" Украина ". Об этом говорится в распоряжении КМУ от 16 января №12-р, передает УНН.
Согласно решению правительства, целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг" был передан из управления Национального банка Украины в сферу управления Министерства экономического развития и торговли Украины.