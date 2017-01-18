Кабмін передав поліграфкомбінат “Україна” Мінекономрозвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Кабінет міністрів України передав Міністерству економічного розвитку і торгівлі “Поліграфічний комбінат “Україна”. Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 16 січня №12-р, передає УНН.
Згідно з рішенням уряду, цілісний майновий комплекс державного підприємства “Поліграфічний комбінат „Україна“ з виготовлення цінних паперів” був переданий з управління Національного банку України до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.