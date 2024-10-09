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Кабмин изменил правила вручения повесток по почте: теперь только лично или с уведомлением

Кабмин изменил правила вручения повесток по почте: теперь только лично или с уведомлением

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 11:17  •  7089 просмотра

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Кабмин утвердил новые правила вручения повесток в ТЦК. Представитель почты обязан вручить повестку лично или сообщить по телефону о доставке. Установлены четкие процедуры для разных ситуаций.

Отныне представитель почты обязан вручить повестку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) лично адресату. Или же по телефону сообщить о доставке по указанному адресу. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1147 от 8 октября, пишет УНН.

Детали

Согласно документу, повестка о вызове или оповещении призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК может быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении с пометками «Повестка ТЦК», «Вручить лично».

Рекомендуемые письма с пометкой «Повестка ТЦК» при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю)

- говорится в постановлении Кабмина. 

В случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на заказном письме адресу работник почты информирует адресата по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК».

Если в течение 3 рабочих дней после информирования отделением почтовой связи адресат не явился для получения заказного письма, работник почты делает отметку «адресат отсутствует по указанному адресу», которая удостоверяется его подписью и  проставлением оттиска почты и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо к отправителю.

Отмечается, что при вручении почтового отправления с пометкой «Вручить лично», внутреннего заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК», адресат подтверждает такой факт своей подписью и указывает свою фамилию и инициалы или имя и фамилию.

В случае если адресат отказывается засвидетельствовать своей подписью факт отказа от получения заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК», работник почты делает отметку «Адресат отказался» и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает его отправителю.

Напомним,

Кабмин изменил Порядок призыва на военную службу, сократив срок явки в ТЦК. Теперь из областных центров нужно прибыть в течение 7 дней, из других населенных пунктов - в течение 10 дней.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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