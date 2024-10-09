Кабмин изменил правила вручения повесток по почте: теперь только лично или с уведомлением
Киев • УНН
Кабмин утвердил новые правила вручения повесток в ТЦК. Представитель почты обязан вручить повестку лично или сообщить по телефону о доставке. Установлены четкие процедуры для разных ситуаций.
Отныне представитель почты обязан вручить повестку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) лично адресату. Или же по телефону сообщить о доставке по указанному адресу. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1147 от 8 октября, пишет УНН.
Детали
Согласно документу, повестка о вызове или оповещении призывников, военнообязанных и резервистов в ТЦК может быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении с пометками «Повестка ТЦК», «Вручить лично».
Рекомендуемые письма с пометкой «Повестка ТЦК» при доставке по указанному адресу вручаются лично адресату (получателю)
В случае отсутствия адресата (получателя) по указанному на заказном письме адресу работник почты информирует адресата по имеющемуся номеру телефона и/или вкладывает в абонентский почтовый ящик сообщение о поступлении заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК».
Если в течение 3 рабочих дней после информирования отделением почтовой связи адресат не явился для получения заказного письма, работник почты делает отметку «адресат отсутствует по указанному адресу», которая удостоверяется его подписью и проставлением оттиска почты и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает такое письмо к отправителю.
Отмечается, что при вручении почтового отправления с пометкой «Вручить лично», внутреннего заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК», адресат подтверждает такой факт своей подписью и указывает свою фамилию и инициалы или имя и фамилию.
В случае если адресат отказывается засвидетельствовать своей подписью факт отказа от получения заказного письма с пометкой «Повестка ТЦК», работник почты делает отметку «Адресат отказался» и не позднее чем в течение следующего рабочего дня возвращает его отправителю.
Напомним,
Кабмин изменил Порядок призыва на военную службу, сократив срок явки в ТЦК. Теперь из областных центров нужно прибыть в течение 7 дней, из других населенных пунктов - в течение 10 дней.