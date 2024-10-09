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Кабмін змінив правила вручення повісток через пошту: тепер лише особисто або з повідомленням

Київ • УНН

 • 31218 перегляди

Кабмін затвердив нові правила вручення повісток до ТЦК. Представник пошти зобов'язаний вручити повістку особисто або повідомити телефоном про доставку. Встановлено чіткі процедури для різних ситуацій.

Відтепер представник пошти зобов’язаний вручити повістку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) особисто адресату. Або ж телефоном повідомити про доставку за вказаною адресою. Про це йдеться у постанові Кабміну № 1147 від 8 жовтня, пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, повістка про виклик або оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення з позначками "Повістка ТЦК", "Вручити особисто".

Рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу)

- йдеться у постанові Кабміну. 

У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник пошти інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК".

Якщо протягом 3 робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку адресат не з’явився для одержання рекомендованого листа, працівник пошти робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою", яка засвідчується його підписом та  проставленням відбитка пошти і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника.

Зазначається, що під час вручення поштового відправлення з позначкою "Вручити особисто", внутрішнього рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", адресат підтверджує такий факт своїм підписом та зазначає своє прізвище та ініціали або ім’я та прізвище.

У разі коли адресат відмовляється засвідчити своїм підписом факт відмови від одержання рекомендованого листа з позначкою "Повістка ТЦК", працівник пошти робить позначку "Адресат відмовився" і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його відправнику.

Нагадаємо

Кабмін змінив Порядок призову на військову службу, скоротивши термін явки до ТЦК. Тепер з обласних центрів потрібно прибути протягом 7 днів, з інших населених пунктів - протягом 10 днів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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