Кабинет министров принял постановление для снижения цен на электричество для бытовых потребителей

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня правительство приняло Постановление о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке э/э, которая сделает возможным понижение тарифов на электроэнергию для всех бытовых потребителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу представителя Президента в Кабмине Андрея Геруса.

Энергоатом и Укргидроэнерго будут участвовать в спец обязанностях на 90% и 35% производимой ими электроэнергии.

Вследствие таких изменений регулятор сможет снизить тарифы на передачу э/э (тариф Укрэнерго) с 32 коп за кВт-ч до 11 коп за кВт-час. Даже с таким снижением в ГП “Гарантированный покупатель” будет достаточно средств для выплаты “зеленой” генерации.

Герус отметил, что таким образом решаются две проблемы:

1. Выплаты “зеленым” и риски судебных решений, которые блокируют такие выплаты. “Гарантированный покупатель” будет иметь достаточно средств для таких выплат. Кроме того, исчезает смысл судебных исков по тарифу Укрэнерго после того, как он будет понижен в 3 раза.

2. Состоится понижение тарифов для всех бытовых потребителей на 21 коп/кВт-час, это снижение тарифа на 10%-11%. Небытовые потребители — это школы, детские сады, больницы, военные части, водоканалы, кафе, парикмахерские, малые, средние и крупные заводы. Для всех на 21 коп. В общем такое решение возвращает в экономику около 18 млрд грн в год.

“Идет работа, чтобы соответствующие решения вступили в силу уже с 1 сентября. Это, возможно, не идеальное решение, но фактически единственное, которое могло быть принято и эффективно реализовано в короткие сроки. Таким образом мы получаем немного времени, чтобы разработать и внедрить более эффективные механизмы, которые могут быть запущены в конце этого года. В этом ПСО участвуют в основном государственные компании. Поэтому с точки зрения справедливости критически важно, чтобы регулятор в сентябре принял обоснованное решение о понижении тарифов и некоторых частных энергетических компаний. Ведь частные компании, которые так хотели новый рынок, также должны принимать участие в решении проблем, вызванных этим новым рынком”, — добавил Герус в сообщении.

Как отмечал УНН, недавно Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Кабинета Министров и профильных ведомств относительно ситуации на рынке электроэнергии.

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