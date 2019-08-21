Кабінет міністрів прийняв постанову для зниження цін на електрику для непобутових споживачів

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні уряд прийняв Постанову про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку е/е, яка зробить можливим пониження тарифів на електроенергію для всіх непобутових споживачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку представника Президента у Кабміні Андрія Геруса.