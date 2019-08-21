Кабінет міністрів прийняв постанову для зниження цін на електрику для непобутових споживачів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні уряд прийняв Постанову про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку е/е, яка зробить можливим пониження тарифів на електроенергію для всіх непобутових споживачів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку представника Президента у Кабміні Андрія Геруса.

Енергоатом та Укргідроенерго будуть брати участь у спец обов’язках на 90% та 35% виробленої ними електроенергії.

Внаслідок таких змін регулятор зможе понизити тарифи на передачу е/е (тариф Укренерго) з 32 коп за кВт-год до 11 коп за кВт-год. Навіть із таким зниженням у ДП “Гарантований покупець” буде достатньо коштів для виплати “зеленій” генерації.

Герус зазначив, що таким чином вирішуються дві проблеми:

1. Виплати “зеленим” та ризики судових рішень, які блокують такі виплати. “Гарантований покупець” матиме достатньо коштів для таких виплат. Окрім того, зникає сенс судових позовів щодо тарифу Укренерго після того, як він буде понижений у 3 рази.

2. Відбудеться пониження тарифів для усіх непобутових споживачів на 21 коп/кВт-год, це зниження тарифу на 10%-11%. Непобутові споживачі — це школи, дитячі садочки, лікарні, військові частини, водоканали, кафе, перукарні, малі, середні та великі заводи. Для всіх на 21 коп. Загалом таке рішення повертає в економіку біля 18 млрд грн у рік.

“Іде робота, щоб відповідні рішення вступили у силу вже із 1 вересня. Це, можливо, не ідеальне рішення, але фактично єдине, яке могло бути прийняте та ефективно реалізоване у короткі строки. Таким чином ми отримуємо трохи часу, щоб розробити та запровадити більш ефективні механізми, які можуть бути запущені в кінці цього року. У цьому ПСО беруть участь в основному державні компанії. Тому з точки зору справедливості критично важливо, щоб регулятор у вересні прийняв обґрунтоване рішення щодо пониження тарифів і деяких приватних енергетичних компаній. Адже приватні компанії, які так хотіли новий ринок, також мають брати участь у вирішенні проблем, спричинених цим новим ринком”, — додав Герус у повідомленні.

Як зазначав УНН, нещодавно Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Кабінету Міністрів і профільних відомств щодо ситуації на ринку електроенергії.

Українські Національні Новини

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