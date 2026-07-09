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Умерла известная певица Бонни Тайлер, ей было 75 лет

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет в больнице в Португалии. Певица лечилась от болезни, из-за которой ранее перенесла экстренную операцию.

Умерла известная певица Бонни Тайлер, ей было 75 лет

Бонни Тайлер, валлийская поп-рок-певица, известная по хитам 80-х, таким как "Total Eclipse of the Heart" и "Holding Out for a Hero", скончалась в среду в возрасте 75 лет, передает УНН со ссылкой на Variety.

"Семья и команда Бонни с грустью сообщают, что Бонни неожиданно скончалась прошлой ночью в больнице в Португалии в результате болезни, от которой она лечилась", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте и странице Тайлер в Facebook в четверг. "В ближайшее время мы опубликуем дополнительное заявление, но пока просим уважать ее частную жизнь, чтобы справиться с этой трагедией".

В мае Тайлер была госпитализирована для экстренной операции на кишечнике и в конечном итоге была введена в медикаментозную кому. До госпитализации она планировала отправиться в тур этим летом. Тайлер вышла из комы, длившейся месяц, в июне, но, согласно ее странице в Facebook, оставалась "очень больной и в реанимации".

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Гейнор Хопкинс, родившаяся 8 июня 1951 года в Скьюэне, Уэльс, была замечена скаутом Роджером Беллом в Суонси и ворвалась на музыкальную сцену со своим хитом 1977 года "Lost in France" и дебютным альбомом "The World Starts Tonight". После операции по удалению узелков на голосовых связках ее голос сохранил характерную хрипоту.

В начале 1980-х Тайлер начала работать с продюсером Джимом Стейнманом, который написал песню Total Eclipse of the Heart. Проданная тиражом около 6 миллионов копий, она стала пятым синглом 1983 года в Великобритании и провела четыре недели на вершине чартов в США, сделав ее первой валлийкой, достигшей хита номер 1 в стране. Ее популярная песня 1984 года Holding Out for a Hero, написанная в соавторстве со Стейнманом, вошла в саундтрек к фильму Footloose в том же году, а ее запись Here She Comes была включена в саундтрек к отреставрированной Джорджо Мородером 8 версии. За свою карьеру она трижды номинировалась на премию "Грэмми", в том числе за лучшее сольное поп-вокальное исполнение за песню "Total Eclipse of the Heart" и за лучшее рок-вокальное исполнение за альбом 1983 года "Faster Than the Speed ​​of Night" и песню "Here She Comes".

В 2013 году она представляла Великобританию на конкурсе песни Евровидение с песней Believe in Me из своего 16-го альбома Rocks and Honey. В 2021 году она выпустила свой 18-й и последний альбом The Best Is Yet to Come, но незадолго до этого представила новый сингл под названием Only Love, премьера которого состоялась на концерте в Лондоне в марте.

Тайлер также написала автобиографию, подробно описывающую ее 50-летнюю карьеру в индустрии, под названием "Straight From the Heart", которая вышла в 2023 году. В том же году она была награждена Орденом Британской империи за заслуги перед музыкой.

У нее остался муж, Роберт Салливан, с которым она была замужем с 1973 года.

Антонина Туманова

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