Израильские военные предотвратили теракт в Вифлееме

“Солдаты Армии обороны Израиля предотвратили попытку террористической атаки на территории близ святыни — гробницы Рахили в городе Вифлеем. Наши силы заметили террориста, который пытался бросить „коктейль Молотова“ в сторону гробницы, и в ответ открыли огонь. Цель была поражена”, — говорится в заявлении военных, размещенном в Twitter.

Справка: гробница Рахили считается местом захоронения праматери Рахили, жены Иакова и матери двенадцати сыновей. Как гласит сказание Ветхого Завета, она умерла в пути при рождении своего второго сына Вениамина. Над ее могилой Иаков поставил памятник; по преданию, она была похоронена в Вифлееме.

Надгробие располагается поблизости от Хевронской дороги, на въезде в Вифлеем. Данная святыня почитается иудеями, христианами и мусульманами.

IDF soldiers just thwarted an attempted terror attack adjacent to the holy site of Rachel’s Tomb in the city of Bethlehem.



Our forces spotted a terrorist who tried to hurl a Molotov cocktail toward the Tomb area & responded with fire. A hit was identified.

— Israel Defense Forces (@IDF) August 16, 2020