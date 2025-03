Ізраїльські військові попередили теракт у Вифлеємі

“Солдати Армії оборони Ізраїлю запобігли спробі терористичної атаки на території поблизу святині — гробниці Рахілі в місті Вифлеєм. Наші сили помітили терориста, який намагався кинути „коктейль Молотова“ в сторону гробниці, і у відповідь відкрили вогонь. Ціль була вражена”, — йдеться в заяві військових, розміщеній у Twitter.

Довідка: гробниця Рахілі вважається місцем поховання праматері Рахілі, жінки Якова і матері дванадцяти синів. Як свідчить переказ Старого Завіту, вона померла в дорозі при народженні свого другого сина Веніаміна. Над її могилою Яків поставив пам’ятник; за переказами, вона була похована в Віфлеємі.

Надгробок розташовується поблизу від Хевронської дороги, на в’їзді до Вифлеєму. Дана святиня шанована іудеями, християнами і мусульманами.

IDF soldiers just thwarted an attempted terror attack adjacent to the holy site of Rachel’s Tomb in the city of Bethlehem.



Our forces spotted a terrorist who tried to hurl a Molotov cocktail toward the Tomb area & responded with fire. A hit was identified.

— Israel Defense Forces (@IDF) August 16, 2020