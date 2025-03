Израиль атаковал объекты ХАМАС в ответ на шары с взрывчаткой

Помимо этого, палестинцы провоцировали беспорядки, говорится в сообщении.

"В течение дня воздушные шары со взрывчатыми веществами запускались из Газы в сторону Израиля, а ранее этим вечером десятки палестинцев в Газе провоцировали массовые беспорядки у стены безопасности на границе с Израилем. В ответ наши танки атаковали наблюдательные посты ХАМАС в Газе",— говорится в сообщении.

Напомним, число запусков воздушных шаров с взрывчаткой из сектора Газа резко выросло с конца прошлой недели. Самодельные зажигательные бомбы, прикрепленные к связкам шаров или воздушных змеев, вызвали более 100 пожаров в Израиле на прошлой неделе, пострадали сельскохозяйственные поля. Израиль закрыл рыболовную зону сектора Газа, прекратил поставки топлива и закрыл предназначенный для провоза грузов контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом, однако атаки продолжаются.

Throughout the day, explosive balloons were launched from Gaza into Israel & earlier this evening, dozens of Palestinians in Gaza instigated riots along the security fence with Israel.



In response, our tanks just targeted Hamas observation posts in Gaza.

— Israel Defense Forces (@IDF) August 16, 2020